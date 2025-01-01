Меню
Персоны
Йоргос Лантимос
Награды
Награды и номинации Йоргоса Лантимоса
Yorgos Lanthimos
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Йоргоса Лантимоса
Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2019
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2017
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Приз жюри
Победитель
Квир-пальма - Специальное упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Молодежная премия
Победитель
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Director, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2024
Лучший фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2016
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Победитель
UNIMED Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2018
Grand Special Jury Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший международный короткометражный фильм
Номинант
