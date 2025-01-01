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КтоГамлет
Билеты от 1500₽
Киноафиша КтоГамлет

Спектакль КтоГамлет

Постановка
Театр им. Ермоловой 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

На 100% трансформационный спектакль

Приготовьтесь к глубокому испытанию вашей зрелости и готовности к изменениям! Спектакль «КтоГамлет» не просто развлечение, это уникальный опыт, который заставит вас взглянуть на себя и свои убеждения с новой стороны.

О чем спектакль?

«КтоГамлет» — это не о смерти, мести или жажде власти. Этот спектакль целиком посвящен ЛЮБВИ и её невероятной силе. Главный герой, Гамлет, сталкивается с внутренними конфликтами: старые установки борются с новыми идеями, и это противостояние становится настоящей драмой.

Эмоциональная глубина

«Не хочу жить по-старому, но как по-новому — не знаю» — эта мысль пронизывает весь спектакль. Каждый персонаж участвует в мощнейшем конфликте, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Приготовьтесь к испытанию

Спектакль наполнен аллегориями и трансформационными «крючками», за которые вы будете цепляться на протяжении всего действия. Если вы решитесь посетить «КтоГамлет», знайте: вы берете на себя большую ответственность. То, что запустится во время спектакля, может стать отправной точкой для грандиозных преобразований в вашей жизни.

Рекомендации зрителям

НЕ приходите на спектакль, если боитесь увидеть в зеркале нечто большее, чем привыкли видеть. И, конечно, если ваша цель — просто развлечься, возможно, вам стоит выбрать что-то другое. «КтоГамлет» — это не просто театр, это вызов вашим привычкам и взглядам на мир.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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