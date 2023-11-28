В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ сериала «Сны Алисы»

4 декабря в петербуржском киноцентре «Ленфильм» состоится специальный сеанс многосерийного мистического триллера «Сны Алисы», релиз которого состоится 7 декабря в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В ходе мероприятия будут показаны первые серии шоу, после чего пройдет встреча с актрисами Алиной Гвасалией и Василиной Юсковец. Также будет организован пресс-подход, на котором представители СМИ смогут получить дополнительные сведения о проекте и его создании.

Показ начнется в 19:30. Сбор гостей намечен на 19:00. Адрес: Каменноостровский проезд, дом 10, 3 этаж. Зарегистрироваться для посещения мероприятия можно по ссылке.

Сериал повествует об обладающей сверхъестественными способностями школьнице (Гвасалия), которая стремится выяснить, кто убил ее подругу. Мистический дар Алисы заключается в том, что она видит пророческие сны. Действие развернется в провинциальном северном городе, где царят холод и атмосфера устрашающих тайн.

Вместе с Гвасалией и Юсковец в основном актерском составе задействованы Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин и Александра Ребенок. Режиссерами выступают Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Автором сценария является Анастасия Волкова.