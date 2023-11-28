Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ сериала «Сны Алисы»

В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ сериала «Сны Алисы»

28 ноября 2023 15:50
В Санкт-Петербурге пройдет предпремьерный показ сериала «Сны Алисы»

Также гости получат возможность пообщаться с исполнительницами главных ролей.

4 декабря в петербуржском киноцентре «Ленфильм» состоится специальный сеанс многосерийного мистического триллера «Сны Алисы», релиз которого состоится 7 декабря в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В ходе мероприятия будут показаны первые серии шоу, после чего пройдет встреча с актрисами Алиной Гвасалией и Василиной Юсковец. Также будет организован пресс-подход, на котором представители СМИ смогут получить дополнительные сведения о проекте и его создании.

Показ начнется в 19:30. Сбор гостей намечен на 19:00. Адрес: Каменноостровский проезд, дом 10, 3 этаж. Зарегистрироваться для посещения мероприятия можно по ссылке.

Сериал повествует об обладающей сверхъестественными способностями школьнице (Гвасалия), которая стремится выяснить, кто убил ее подругу. Мистический дар Алисы заключается в том, что она видит пророческие сны. Действие развернется в провинциальном северном городе, где царят холод и атмосфера устрашающих тайн.

Вместе с Гвасалией и Юсковец в основном актерском составе задействованы Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин и Александра Ребенок. Режиссерами выступают Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Автором сценария является Анастасия Волкова.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Саша Бортич и ее загадочный напарник: вышел новый тизер сериала «Блеск» Саша Бортич и ее загадочный напарник: вышел новый тизер сериала «Блеск» Читать далее 28 ноября 2023
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Читать далее 26 ноября 2023
Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан» Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан» Читать далее 28 ноября 2023
Девушки преодолевают страх и обретают мужество в трейлере военной драмы «Воздух» Девушки преодолевают страх и обретают мужество в трейлере военной драмы «Воздух» Читать далее 28 ноября 2023
Елена Яковлева вспоминает прошлое в трейлере драмы «Свет» Елена Яковлева вспоминает прошлое в трейлере драмы «Свет» Читать далее 28 ноября 2023
Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина» Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина» Читать далее 28 ноября 2023
Кузьму Котрелева подозревают в похищении девочки в трейлере триллера «Правда» Кузьму Котрелева подозревают в похищении девочки в трейлере триллера «Правда» Читать далее 28 ноября 2023
Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Читать далее 27 ноября 2023
Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома» Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома» Читать далее 28 ноября 2023
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Читать далее 27 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше