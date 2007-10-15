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Постер сериала Кто такая Саманта?
Постер сериала Кто такая Саманта?
Постер сериала Кто такая Саманта?
Постер сериала Кто такая Саманта?
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 7.3
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4 постера
Киноафиша Сериалы Кто такая Саманта?

Кто такая Саманта? (2007 - 2009)

Samantha Who? 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 12 часов 50 минут

О чем сериал

Вчера главная героиня была преуспевающим вице-президентом крупной строительной компании, а сегодня она уже не помнит, как её зовут. Из-за несчастного случая она пролежала в коме 8 дней и потеряла память. Придя в сознание, она начинает по кусочкам собирать свою жизнь, которая, как, оказывается, состояла из сплошных ошибок. Новая Саманта начинает понимать, что до несчастного случая, она была настоящей стервой, от которой страдали все окружающие - близкие, друзья родные. Новая Саманта готова все исправить.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Donald Todd
Cecelia Ahern
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тим Расс Frank
Кевин Данн
Кевин Данн Howard Newly
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти Dena
Барри Уотсон Todd Deepler
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Кто такая Саманта? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 15 эпизодов
 
Кто такая Саманта? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 20 эпизодов
 
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