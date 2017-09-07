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Постер к сериалу Стальная звезда
Постер к сериалу Стальная звезда
Постер к сериалу Стальная звезда
Постер к сериалу Стальная звезда
Постер к сериалу Стальная звезда
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Стальная звезда
Стальная звезда (2017 - 2020) Tin Star 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 25 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Стальная звезда» — настоящий бенефис харизматичного Тима Рота, который играет полицейского из большого города по имени Джим. В силу непростых обстоятельств он и его семейство вынуждены переехать в провинциальный городок. Там герой приступает к обязанностям начальника местных правоохранительных органов. Вот только в этой новой жизни всплывает проблема из прошлого. И виной тому — руководитель службы безопасности крупной нефтяной компании. Так что Джиму приходится полагаться на свое второе «я» — жесткого алкоголика Джека.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тим Рот
Тим Рот Jim Worth
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс Elizabeth Bradshaw
Линда Бойд Randy
Джон Линч
Джон Линч Johan Nickel
Крэйг Бирко Dermot O'Hanrahan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стальная звезда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Стальная звезда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 9 эпизодов
 
Стальная звезда - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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