Сериал «Стальная звезда» — настоящий бенефис харизматичного Тима Рота, который играет полицейского из большого города по имени Джим. В силу непростых обстоятельств он и его семейство вынуждены переехать в провинциальный городок. Там герой приступает к обязанностям начальника местных правоохранительных органов. Вот только в этой новой жизни всплывает проблема из прошлого. И виной тому — руководитель службы безопасности крупной нефтяной компании. Так что Джиму приходится полагаться на свое второе «я» — жесткого алкоголика Джека.