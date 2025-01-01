Меню
Награды и номинации Джастин Курзель

Justin Kurzel
Награды и номинации Джастин Курзель
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Неделя критиков – особое упоминание
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Победитель
Главный приз Недели критики
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
