Киноафиша
Персоны
Джастин Курзель
Награды
Награды и номинации Джастин Курзель
Justin Kurzel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джастин Курзель
Каннский кинофестиваль 2011
Неделя критиков – особое упоминание
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Победитель
Главный приз Недели критики
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
