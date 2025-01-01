Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Наталья Меркулова
Награды
Награды и номинации Натальи Меркуловой
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Натальи Меркуловой
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Квир-лев
Номинант
Квир-лев
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Лучший фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2013
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
"Триденс" - специальная награда
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинотавр 2016
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Номинант
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге?
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667