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Майя Энджелоу
Maya Angelou
Киноафиша
Персоны
Майя Энджелоу
Майя Энджелоу
Maya Angelou
Дата рождения
4 апреля 1928
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 мая 2014
Место рождения
Сент-Луис, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Под небом Африки
(2012)
7.3
Хорошие волосы
(2009)
7.1
С самого начала: История расизма в Америке
(2023)
Фильмография Майя Энджелоу
7.1
С самого начала: История расизма в Америке
Stamped from the Beginning
документальный
2023, США
Смотреть трейлер
7.7
Под небом Африки
Under African Skies
исторический, мюзикл, документальный, биография
2012, США / ЮАР
7.3
Хорошие волосы
Good Hair
комедия, документальный
2009, США
6.7
Лоскутное одеяло
How To Make An American Quilt
мелодрама, комедия, драма
1995, США
6.5
Поэтичная Джастис
Poetic Justice
мелодрама, драма
1993, США
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