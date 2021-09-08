Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джанет Джексон
Джанет Джексон
Janet Jackson
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джанет Джексон
Janet Jackson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Джанет Джексон
Родилась 16 мая 1966 года. Индиана, США.
Развернуть
Фильмография Джанет Джексон
Песни о любви
драма
2011, США
7.0
Зачем мы женимся снова?
комедия
2010, США
7.0
Зачем мы женимся?
комедия, драма
2007, США
7.0
Чокнутый профессор 2
комедия, фэнтези
2000, США
7.0
Поэтичная Джастис
мелодрама, драма
1993, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер документального фильма о певице Джанет Джексон
Работа над лентой о сестре Майкла Джексона длилась более 5 лет.
Написать
8 сентября 2021 14:24
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь