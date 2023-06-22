«Дыхание»: Рецензия Киноафиши

Март 2020-го. В бизнес-классе самолета, направляющегося в Россию, собралась группка нарушителей, которые курят и выпивают в туалете. Из них одна заведует медицинской лабораторией, двое других занимаются оборудованием. Стюардесса пытается их угомонить. Тот, что поадекватнее, объясняет, что время сейчас тяжелое, а они только что закрыли выгодную сделку, так что решили отпраздновать. Вдруг одному из пассажиров становится плохо, зовут доктора, однако бывший хирург Виктор не спешит на помощь. Он про себя знает, что уже не врач и давно ушел в бизнес — за деньгами. К счастью, на борту находится другой специалист, и самолет благополучно приземляется. Витя (Антон Батырев) и Миша (Даниил Воробьев) едут в такси из аэропорта, обсуждая закупленные ими китайские аппараты ИВЛ, для которых еще нужно успеть сделать российскую прошивку.

За окнами машины люди ходят в масках. Фоном по радио говорят о первых случаях коронавируса в Москве и для спокойствия слушателей добавляют, что власти все держат под контролем. Уже совсем скоро в стране начнется эпидемия, и правительство объявит первый локдаун. Накануне грядущих событий мать Виктора попадает в обычную городскую больницу с подозрением на COVID-19. Сын пытается ее забрать, чтобы перевести в клинику получше, но больницу оперативно закрывают на карантин, а к забору приезжает автозак с Росгвардией. Приказ сверху: никого не впускать, никого не выпускать. Так что несмотря на все усилия Виктор с мамой остаются в больнице. Герою придется пройти непростой путь плечом к плечу с хирургом Еленой (Ириной Горбачевой), чтобы снова стать врачом.

Драму о пандемии коронавируса и начале карантина в России снял Роман Каримов, режиссер хита «Неадекватные люди». Он также выступил соавтором сценария, первую версию которого написал врач Андрей Гончаров, лично работавший в «красной зоне». Больницей в кадре стал заброшенный санаторий, и для реализма «медицинских» сцен на съемочной площадке постоянно находились профессиональные консультанты, которые рассказывали, как все было на самом деле.

Дыхание

«Дыхание» — художественно снятый протокол времени, который скрупулезно расскажет потомкам о том, как тогда все начиналось. Из узнаваемых деталей — следы на лицах врачей от масок, гречка, закончившаяся в магазинах, санкционка из Европы. А также извечный спор условных «западника» Виктора и его мамы-«славянофилки», которая не доверяет всему импортному, даже французским таблеткам. А вместо этого лечится исключительно по медицинской тв-программе некого Потапенко, который советует использовать мазь на травах в качестве профилактики от ковида. Это, конечно, не работает, и ПЦР-тест матери показывает «положительно». Знакомы и разговоры о прекратившихся авиасообщениях между странами, и людях, которые успели заскочить в последний рейс до локдауна.

Однако такая концентрация на стремлении в точности воссоздать реалии ближайшего прошлого привела к тому, что некоторые сюжетные арки слегка пошатнулись. Линия с любовницей и женой Миши до конца так и не разрешилась. Символические сцены (которых, как в сказке, непременно должно быть три) не слишком тонко и правдиво намекают на призвание Виктора. Лейтмотив о профессии, потерянной и вновь обретенной, в первый раз аккуратно появляется в сцене в самолете. Затем как-то неуклюже в эпизоде с девушкой, которой Виктор сообщает, что «врачи сделали все, что могли». Собеседница, которой только что рассказали о смерти мужа, почему-то вдруг вслушивается в формулировки и задает вопрос: «Врачи? А вы что не врач?». Ну и наконец, уж совсем топорно в финале — когда санитар признается, что они вместе коллегами гадали: «доктор или не доктор».

Дыхание

Тем не менее, в картине остается много пространства для любопытных приемов и визуальных решений. Рефреном в фильме Каримова звучат слова «воздух» и «дыхание». Пациенты поют хором песню «Дыхание» Nautilus Pompilius, а Елена шутит, что Виктор продает воздух, потому что торгует ИВЛ. При этом клаустрофобные съемки в «вакууме» больницы, закрытой от внешнего мира, не только создают метафоричный сеттинг с дефицитом кислорода, но также не позволяют оставаться равнодушным к персонажам, которые задыхаются из-за ковида. Больница на карантине возвращает всех нас в состояние самоизоляции, когда, отрезанные друг от друга, мы переживали весь ужас в четырех стенах.

Несмотря на несколько несуразных актерских появлений в кадре основной каст справляется отлично. Ирина Горбачева, которая уже играла врача в «Аритмии», невероятно органична в роли медика. Создатели фильма рассказывали, что актриса много импровизировала, и поэтому ее героиня получилась такой живой и естественной. Перед съемками Горбачева даже недолго обучалась проводить операции на манекенах в учебном центре при университете имени Пирогова и впервые работала с настоящей кровью. Другие актеры тоже весьма убедительны в образах уставших и засыпающих на ходу медработников. А Дмитрий Павленко прекрасно отыгрывает мастера на все руки, который отвечает за юмор и философию.

Дыхание

«Дыхание» — это еще совсем не атмосферная «Эпидемия» Содерберга и даже не маленькая умная «Аритмия». Но зато это неплохое зрительское кино о сильных людях, о надежде и взаимопомощи, в котором личное совмещается с профессиональным долгом. Это семейная и в то же время интимная драма о призвании людей, которых в пандемию называли «героями в белых халатах». Киновысказывание о тех, кто практически не вылезал из тяжелых костюмов и давящих на лицо очков, спасая жизни людей. И обо всех нас, оставшихся один на один с пугающе неизвестной болезнью. Фильм Каримова заставляет вспомнить очередную тяжелую главу нашей жизни, в которой при этом остается место трогательному и жизнеутверждающему.