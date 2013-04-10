Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Пятое время года - трейлер
Киноафиша Трейлеры Пятое время года. Трейлер

Пятое время года. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 апреля 2013
Пятое время года – На первый взгляд их разделяет всё: происхождение, ценности, которые исповедуют, даже жизненный опыт. Витек — овдовевший водитель, который проехал в жизни тысячи километров, но не видел ещё ничего, кроме родной Силезии. Барбара — учительница музыки на пенсии, не может прийти в себя после потери близкого человека — известного художника, с которым провела самые прекрасные годы своей жизни. Она хочет исполнить последнее желание любимого — рассыпать его прах над морем, на месте их первой встречи. Женщина обращается за помощью к Витеку. Во время этого путешествия на другой конец Польши две потерянные души соединит дружба, которая преодолеет самые глубокие различия…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.3 Пятое время года
Пятое время года драма, 2012, Польша
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
На высоте страха - дублированный трейлер 02:21
На высоте страха  дублированный трейлер
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Геля - трейлер 02:23
Геля  трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:25
Выход 8  дублированный трейлер
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше