Пятое время года
– На первый взгляд их разделяет всё: происхождение, ценности, которые исповедуют, даже жизненный опыт. Витек — овдовевший водитель, который проехал в жизни тысячи километров, но не видел ещё ничего, кроме родной Силезии. Барбара — учительница музыки на пенсии, не может прийти в себя после потери близкого человека — известного художника, с которым провела самые прекрасные годы своей жизни. Она хочет исполнить последнее желание любимого — рассыпать его прах над морем, на месте их первой встречи. Женщина обращается за помощью к Витеку. Во время этого путешествия на другой конец Польши две потерянные души соединит дружба, которая преодолеет самые глубокие различия…
