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Киноафиша Новости Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики»

Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики»

22 ноября 2023 16:06
Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики»

Слоган в ролике гласит: «Есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги»

Компании «Атмосфера кино» и Arna Media выпустили дублированный трейлер французской комедии «Шопоголики». Режиссерами и сценаристами выступают Оливье Накаш и Эрик Толедано, прославившиеся как создатели знаменитого фильма «1+1» (2011). На их счету также такие хиты, как «Особенные» (2019) и «Праздничный переполох» (2017).

«Шопоголики» расскажут об Альберте и Бруно, которые не могут жить без того, чтобы не покупать себе новые вещи, хотя сами они в этом не сознаются. Смысл их жизни сводится к тому, чтобы за счет легких кредитов покупать все, что только можно. Однако этот разгул не может длиться вечно. Наступает момент, когда к главным героям наведываются кредиторы и находят нераспакованные покупки. Чтобы избежать неприятностей, Альберт и Бруно решают затесаться в группу экоактивистов, надеясь получить там бесплатную еду, выпивку и дружелюбное к себе отношение. Однако этот план дает сбой, когда в жизни дуэта шопоголиков появляется любовь.

Главные роли исполнили Пио Мармай, Джонатан Коэн, Ноэми Мерлан, Матьё Амальрик, Грегуар Лепренс-Ренге и другие.

В российский прокат «Шопоголики» выйдут 30 ноября.

Фото: Quad, Ten Cinéma, TF1 Films Production
Елена Королева
Елена Королева
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