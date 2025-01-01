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Постер фильма Я люблю Перу
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Киноафиша Фильмы Я люблю Перу

Я люблю Перу

I Love Peru
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $650 234
Производство Lipsum Productions, Chi-Fou-Mi Productions
Другие названия
I Love Peru
Режиссер
Рафаэль Кенар
Hugo David
В ролях
Рафаэль Кенар
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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