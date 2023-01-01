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О персоне
Фильмография
Джиа Кроватин
Gia Crovatin
Киноафиша
Персоны
Джиа Кроватин
Джиа Кроватин
Gia Crovatin
Дата рождения
30 ноября 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
Как гром среди ясного неба
(2022)
4.7272725
Дом тьмы
(2022)
4.7
Девичник: Убойная ночь
(2023)
0
Фильмография Джиа Кроватин
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2022
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
Девичник: Убойная ночь
Fear the Night
боевик, триллер
2023, США
4.7
Как гром среди ясного неба
Out of the Blue
криминал, драма, детектив
2022, США
Смотрите на
4.7
Дом тьмы
House of Darkness
комедия, ужасы, детектив
2022, США
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