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Плата за подставу Плата за подставу
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Плата за подставу, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Молодой биржевой маклер Майк Маркович хорош в заключении сделок и заслужил титул «принц продаж с одного звонка». Неожиданно он узнает то, что знать ему не следовало — компания, на которую он работает, связана с русской мафией. Вслед за эти открытием Майка обвиняют в двойном убийстве, и тем самым выводят из игры на долгие шесть лет. За решеткой у Майка было достаточно времени разобраться, что произошло и кто конкретно виновен в его заточении. Бывший офисный работник освобождается и должен выбрать: восстановить отношения с женой и дочерью, которую он никогда не видел, или отомстить за подставу.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Джозеф Менш
В ролях
Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур
Анна Барышников
Анна Барышников
Лев Горн
Лев Горн
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Мэтт Леветт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Плата за подставу 2 постера
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