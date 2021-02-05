Плата за подставу, 2021

Молодой биржевой маклер Майк Маркович хорош в заключении сделок и заслужил титул «принц продаж с одного звонка». Неожиданно он узнает то, что знать ему не следовало — компания, на которую он работает, связана с русской мафией. Вслед за эти открытием Майка обвиняют в двойном убийстве, и тем самым выводят из игры на долгие шесть лет. За решеткой у Майка было достаточно времени разобраться, что произошло и кто конкретно виновен в его заточении. Бывший офисный работник освобождается и должен выбрать: восстановить отношения с женой и дочерью, которую он никогда не видел, или отомстить за подставу.