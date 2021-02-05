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Постер фильма Плата за подставу
5.3
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5.3

Плата за подставу

, 2021
Payback
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Плата за подставу
5.3

О фильме

Молодой биржевой маклер Майк Маркович хорош в заключении сделок и заслужил титул «принц продаж с одного звонка». Неожиданно он узнает то, что знать ему не следовало — компания, на которую он работает, связана с русской мафией. Вслед за эти открытием Майка обвиняют в двойном убийстве, и тем самым выводят из игры на долгие шесть лет. За решеткой у Майка было достаточно времени разобраться, что произошло и кто конкретно виновен в его заточении. Бывший офисный работник освобождается и должен выбрать: восстановить отношения с женой и дочерью, которую он никогда не видел, или отомстить за подставу.

В ролях

Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур
Ricky Zhukov
Анна Барышников
Анна Барышников
Judi Markovich
Лев Горн
Лев Горн
Alexander Pushka
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Pappy
Мэтт Леветт
Мэтт Леветт
Mike Markovich
Елена Сатине
Елена Сатине
Kat
Борис Ли Крутоног
Slava
Дэвид Вадим
Ruslan
Билл Сейдж
Билл Сейдж
Randy
Эри Бэркэн
Эри Бэркэн
Grigory Boone
Режиссер Джозеф Менш
Композитор Джефф Грэйс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 5 февраля 2021
Производство Mensch Productions
Другие названия
Payback, Czas zemsty, Das Gesetz der Rache, Ödeşme, Vingança em Dobro, Плата за подставу, Расплата, Payback - Das Gesetz der Rache

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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