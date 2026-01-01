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Адам Левин
Adam Levin
Киноафиша
Персоны
Адам Левин
Адам Левин
Adam Levin
Дата рождения
18 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Хоть раз в жизни
(2013)
7.1
Голос Америки
(2011)
5.2
Клакер
(2017)
Фильмография Адам Левин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Телешоу
Год
Все
2017
2013
2011
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
5.2
Клакер
The Clapper
комедия
2017, США
7.4
Хоть раз в жизни
Begin again
мюзикл, мелодрама, драма, комедия
2013, США
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7.1
Голос Америки
телешоу
2011, США
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