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Коллапс
Коллапс (2019 - 2019)
L'Effondrement
18+
боевик
фантастика
триллер
Год выпуска
2019
Страна
Франция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
21 минута
Телеканал
Canal+
Продолжительность сериала
2 часа 48 минут
О чем сериал
Восемь историй о последствиях внезапного коллапса, оставившего планету без запасов.
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В ролях
В ролях
Лубна Азабаль
Самир Гесми
Тибо де Монталембер
Янник Шуара
Сирил Гуи
Филипп Реббо
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Европейские сериалы
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2019,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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