Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Коллапс
1 постер
Киноафиша Сериалы Коллапс

Коллапс (2019 - 2019)

L'Effondrement 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Телеканал Canal+
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Восемь историй о последствиях внезапного коллапса, оставившего планету без запасов.

В ролях
В ролях
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Самир Гесми
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Янник Шуара
Сирил Гуи
Сирил Гуи
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Европейские сериалы Европейские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Коллапс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше