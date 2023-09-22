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Бунтарь
Rebel
Бунтарь, 2022
2022 / Бельгия
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
боевик
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Адиль Эль Арби
В ролях
Абубакр Бенсаихи
Лубна Азабаль
Тара Аббуд
Юн Буаб
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.5
IMDb
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1 постер
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Рецензия
Отзывы
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