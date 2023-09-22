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Rebel

Бунтарь, 2022

2022 / Бельгия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Адиль Эль Арби
Адиль Эль Арби
В ролях
Абубакр Бенсаихи
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Тара Аббуд
Юн Буаб
Юн Буаб
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.5 IMDb
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Постер фильма Бунтарь 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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