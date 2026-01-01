Оповещения от Киноафиши
Максимилианно Эрнандез
Maximiliano Hernández
Персоны
Персоны
Максимилианно Эрнандез
Максимилианно Эрнандез
Maximiliano Hernández
Дата рождения
12 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.1
Американцы
(2013)
8.0
Первый мститель: Другая война
(2014)
8.0
Воин
(2011)
Фильмография Максимилианно Эрнандез
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2017
2015
2014
2013
2011
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актер
7
7.7
Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер
2017, США
7.5
Убийца
Sicario
криминал, драма, триллер
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Десница Божья
драма, криминал
2014, США
8
Первый мститель: Другая война
Captain America: The Winter Soldier
приключения, фантастика, боевик
2014, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Американцы
драма
2013, США
8
Воин
Warrior
драма, боевик
2011, США
Смотреть трейлер
7.1
Консультант
Marvel One-Shot: The Consultant
комедия, драма, фантастика
2011, США
Смотреть трейлер
«Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал
Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию
От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта
Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение
Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта
«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)
ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»
«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»
