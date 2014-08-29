Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Десница Божья
Постер сериала Десница Божья
Постер сериала Десница Божья
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Десница Божья

Десница Божья (2014 - 2017)

Hand of God 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Десница Божья» – это американская криминальная драма о судье, уверенном, что он слышит глас Создателя. Юный Пи-Джей Харрис пытается покончить с собой и впадает в кому. Ни врачи, ни мать не верят в его успешное выздоровление. Не теряет надежды лишь отец парня – уважаемый юрист Пернелл Харрис. Попав под обаяние миссионеров-мошенников, мужчина начинает верить, что его действиями руководит сам Господь, который желает отмщения за человеческие грехи. Разобраться в этом должен простой сержант полиции Сан-Висенте.

Десница Божья - трейлер первого сезона
Десница Божья  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Алона Тал
Алона Тал
Максимилианно Эрнандез
Андре Ройо
Андре Ройо
Эмаяци Коринеальди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Десница Божья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Десница Божья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше