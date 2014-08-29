Сериал «Десница Божья» – это американская криминальная драма о судье, уверенном, что он слышит глас Создателя. Юный Пи-Джей Харрис пытается покончить с собой и впадает в кому. Ни врачи, ни мать не верят в его успешное выздоровление. Не теряет надежды лишь отец парня – уважаемый юрист Пернелл Харрис. Попав под обаяние миссионеров-мошенников, мужчина начинает верить, что его действиями руководит сам Господь, который желает отмщения за человеческие грехи. Разобраться в этом должен простой сержант полиции Сан-Висенте.