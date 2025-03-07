«Шелдон Планктон. Фильм»: Рецензия Киноафиши

Шелдону Планктону, который более известен как просто Планктон, надоело быть на вторых ролях. С самого начала он захватывает повествование в свои злодейские ручонки. Зрители, забудьте о раздражающе оптимистичном Губке Бобе и уж тем более о прожорливом недотепе Патрике! Жители Бикини Боттом да и всей Земли — берегитесь! Планктон намерен наконец выкрасть рецепт крабсбургеров у мистера Крабса, захватить Бикини Боттом, а потом и весь мир! Едва ли для вас станет сюрпризом, что очередной его гениальный план обернулся неудачей.

Удивляет Планктона не очередное поражение, а Карен Планктон — суперкомпьютерша, ставшая сначала его partner in crime, а потом и partner in life. Ей надоело быть на вторых ролях еще больше, чем незадачливому муженьку. Хотя кажется, по-настоящему ее раздражает не пренебрежение, а то, что последние 25 лет он вместо захвата власти потратил на никому не нужный рецепт бургеров.

Так или иначе терпение миссис Планктон лопается как ипотечный пузырь в 2008 году — громко и с разрушительными последствиями. Она берет дело в свои руки. Для начала избавляется от своего бесполезного «мистера», которого готова сжить со дна океана, а потом приступает к завоеванию мира. На ее пути встает все тот же горемычный Бикини Боттом, который она первым делом и уничтожает, собирая из домиков его жителей суперробота, готового десантироваться на сушу.

Планктону удается выжить. Его спасает наш старый знакомый Губка Боб, который очень кстати начал читать комикс о суперпсихиатре, подозрительно похожем на доктора Фрейда. Чтобы вернуть Бикини Боттом на место и остановить Карен, мистер Квадратные Штаны и мистер Планктон проведут несколько сеансов гипнотерапии, чтобы понять, когда отношения злодейской четы дали трещину.

Новый мультфильм о жителях Бикини Боттом следует своей старой проверенной формуле — ни в коем случае не волновать зрителей. Он, как и прежние приключения Губки Боба, в меру забавен, сдержанно сатиричен и содержит не так уж много поп-культурных отсылок (это отличает его от других мультфильмов, перегруженных аллюзиями).

В «Шелдоне Планктоне» можно разглядеть развернутые знамена феминизма, но и эта тема поднята мягко. Карен, пусть и созданная Планктоном по его образу и подобию (по крайней мере в этой версии истории; мы ведь знаем, как прихотливо происхождение героев в мультвселенных), и сама не сахар. Кроме того, она обладает свободой воли, поскольку в одной из сцен избавляется от вложенного в нее чипа. Любовная история Планктона и Карен говорит разве что о том, что за каждым великим злодеем-копеподом стоит куда более великий суперкомпьютер с женским интерфейсом.

Обжорство и наивность, то есть Патрик и Губка Боб, вновь побеждают самое изощренное и могучее зло, но они едва ли справились бы без привычной помощи белки-аэронавта Сэнди, объединившейся с подругами по «GalPals» — миссис Пафф и Перл Крабс.

В мире мультфильмов Бикини Боттом — вечный островок спокойствия с самыми вкусными бургерами во всем океане, которые можно съесть под нежные аккорды укулеле. Кажется, так будет и «one» и «two eternities later».