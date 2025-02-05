Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Шелдон Планктон. Фильм - trailer
Киноафиша Трейлеры Шелдон Планктон. Фильм. Trailer

Шелдон Планктон. Фильм. Trailer

🧡 3
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 февраля 2025
Шелдон Планктон. Фильм – Не сумев захватить власть над миром, Планктон продолжает управлять Ведерком Чам, которому помогает его компьютерная жена Карен в его бесконечном соперничестве с Мистером Крабсом.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Шелдон Планктон. Фильм
Шелдон Планктон. Фильм приключения, анимация, комедия, 2025, США
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше