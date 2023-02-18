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Постер фильма Учительская
7.6
Учительская - Трейлер
Киноафиша Фильмы Учительская
7.6

Учительская

, 2023
Das Lehrerzimmer
Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Учительская
7.6
Учительская - Трейлер
Учительская  Трейлер

О фильме

Когда один из ее учеников подозревается в краже, учительница Карла Новак решает докопаться до истины. Оказавшись между своими идеалами и школьной системой, она сталкивается с последствиями своих действий, которые могут сломить ее.

В ролях

Леони Бенеш
Леони Бенеш
Carla Nowak
Леонард Штеттниш
Ева Лёбау
Friederike Kuhn
Майкл Кламмер
Майкл Кламмер
Thomas Liebenwerda
Катинка Аубергер
Anne-Kathrin Gummich
Dr. Bettina Böhm
Рафаэль Стаховяк
Milosz Dudek
Катрин Уэлиш
Lore Semnik
Sarah Bauerett
Vanessa König
Canan Samadi
Mariam Irfan
Kersten Reimann
Mr. Stahlmann
Henriette Sievers
Teacher With Coffee
Режиссер Илькер Чатак
Сценарист Йоханнес Данкер, Илькер Чатак
Композитор Марвин Миллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 октября 2023
Премьера в мире 18 февраля 2023
Дата выхода
25 апреля 2024 Австралия M
23 февраля 2024 Азербайджан
6 марта 2024 Бельгия 9
23 февраля 2024 Болгария
12 апреля 2024 Великобритания 12A
6 ноября 2024 Вьетнам
4 мая 2023 Германия 12
19 октября 2023 Греция
9 ноября 2023 Дания 7
7 марта 2024 Доминиканская Республика
12 сентября 2024 Израиль
2 февраля 2024 Испания
29 февраля 2024 Италия
19 января 2024 Канада
23 февраля 2024 Кыргызстан
9 ноября 2023 Литва N13
29 февраля 2024 Мексика B
15 марта 2024 Молдавия
16 ноября 2023 Нидерланды 6
15 марта 2024 Польша
15 февраля 2024 Португалия
26 октября 2023 Сербия
30 мая 2024 Таиланд 13
8 марта 2024 Тайвань 6+
2 февраля 2024 Турция 10+
23 февраля 2024 Узбекистан
8 февраля 2024 Украина
23 февраля 2024 Финляндия Tulossa
6 марта 2024 Франция
20 мая 2024 Хорватия
11 мая 2023 Швейцария 12
16 февраля 2024 Швеция Btl
22 марта 2024 Эстония
27 декабря 2023 Южная Корея 12
17 мая 2024 Япония
Сборы в мире $5 707 442
Производство if... Productions, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE
Другие названия
Das Lehrerzimmer, The Teachers' Lounge, La salle des profs, El salón de profesores, Lærerværelset, Lärarrummet, Sala de profesores, A Sala de Professores, A Sala dos Professores, A tanári szoba, Den svarta tavlan, Khadar Ha'Morim, La sala professori, Öğretmenler Odası, Õpetajate tuba, Opettajainhuone, Pokój nauczycielski, Sala de professors, Skolotāju istaba, Zakon zbornice, Στο γραφείο καθηγητών, Учительская, Учительська, ありふれた教室, 失控教室, 教师休息室

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Учительская - Трейлер
Учительская Трейлер
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