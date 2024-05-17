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Учительская. Trailer
Учительская. Trailer
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Дата публикации: 17 мая 2024
Учительская
– Когда один из ее учеников подозревается в краже, учительница Карла Новак решает докопаться до истины. Оказавшись между своими идеалами и школьной системой, она сталкивается с последствиями своих действий, которые могут сломить ее.
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