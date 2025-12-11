Берлинский герой

, 2025
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
Германия / комедия, драма / 18+
О фильме

В центре сюжета Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Рейхсбане, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазнённый щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения — и Михаэль готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное — любовь и уважение близких.

В ролях

Чарли Хюбнер
Кристиана Пауль
Леони Бенеш
Даниэль Брюль
Юрген Фогель
Леон Улльрих
Режиссер Вольфганг Беккер
Сценарист Constantin Lieb, Вольфганг Беккер, Maxim Leo
Композитор Лорнец Дангель
Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 апреля 2026
Премьера в мире 11 декабря 2025
Дата выхода
12 декабря 2025 Австрия
11 декабря 2025 Германия 6
18 декабря 2025 Швейцария 6
Сборы в мире $2 560 688
Производство X-Filme Creative Pool, Kalamata Film, Koryphäen Film
Другие названия
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse, The Hero of Friedrichstrasse Station, Берлинский герой

6.4 IMDb
