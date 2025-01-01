Совершенно обычный день в больничной палате хирургического отделения. Из-за нехватки персонала в сестринской бригаде не хватает персонала. Несмотря на напряженную обстановку, Флория заботится о своих пациентах квалифицированно и с полной самоотдачей. Несмотря на то, что она выкладывается полностью, этот сдвиг постепенно выходит из–под контроля - пока в конце концов не приводит к драматической вспышке.
СтранаШвейцария / Германия
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска2025
Бюджет3 700 000 CHF
Сборы в мире$2 248 056
ПроизводствоZodiac Pictures, MMC Zodiac, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Heldin, Late Shift, En première ligne, Kvällspass, L'Ultimo Turno, Na późnej zmianie