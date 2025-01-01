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Ночная смена

Heldin
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Совершенно обычный день в больничной палате хирургического отделения. Из-за нехватки персонала в сестринской бригаде не хватает персонала. Несмотря на напряженную обстановку, Флория заботится о своих пациентах квалифицированно и с полной самоотдачей. Несмотря на то, что она выкладывается полностью, этот сдвиг постепенно выходит из–под контроля - пока в конце концов не приводит к драматической вспышке.
Страна Швейцария / Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Бюджет 3 700 000 CHF
Сборы в мире $2 248 056
Производство Zodiac Pictures, MMC Zodiac, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Другие названия
Heldin, Late Shift, En première ligne, Kvällspass, L'Ultimo Turno, Na późnej zmianie
Режиссер
Петра Бьондина Вольпе
В ролях
Леони Бенеш
Леони Бенеш
Sonja Riesen
Алиреза Байрам
Selma Jamal Aldin
Margherita Schoch
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
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