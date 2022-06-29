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Постер к сериалу Бэймакс!
Постер к сериалу Бэймакс!
Постер к сериалу Бэймакс!
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Киноафиша Сериалы Бэймакс!
Бэймакс! (2022 - …) Baymax!
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 42 минуты
О чем сериал

«Бэймакс!» – это мультсериал о жизни доброго и милого андроида из киновселенной «Город героев». Когда-то гениальный ученый разработал огромного мягкого робота Бэймакса для помощи людям. Теперь он приступает к своим прямым обязанностям: проводит уроки ОБЖ в школе, ухаживает за пожилыми людьми, дает советы врачам, спасает смертельно больных пациентов и даже варит бодрящий кофе. Но у Бэймакса есть и еще одно предназначение – избавлять мир от злодеев. Когда родному городу грозит опасность, он всегда на страже. 

Бэймакс! - трейлер первого сезона
Бэймакс!
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бэймакс! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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