«Бэймакс!» – это мультсериал о жизни доброго и милого андроида из киновселенной «Город героев». Когда-то гениальный ученый разработал огромного мягкого робота Бэймакса для помощи людям. Теперь он приступает к своим прямым обязанностям: проводит уроки ОБЖ в школе, ухаживает за пожилыми людьми, дает советы врачам, спасает смертельно больных пациентов и даже варит бодрящий кофе. Но у Бэймакса есть и еще одно предназначение – избавлять мир от злодеев. Когда родному городу грозит опасность, он всегда на страже.