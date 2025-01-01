Меню
Дон Холл
Награды
Награды и номинации Дон Холл
Don Hall
Награды и номинации Дон Холл
Оскар 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
