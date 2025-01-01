Меню
Награды и номинации Авдотьи Смирновой
Кинотавр 2018
Лучший сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
ММКФ 2012
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Полнометражный фильм
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2012
Полнометражный фильм
Номинант
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
