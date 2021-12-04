Сериал «И в счастье и в беде» – это детективная мелодрама о поисках пропавшей девушки Юли. Она исчезла несколько лет назад, и в годовщину трагедии ее старшая сестра Анна приезжает в родной город, чтобы поддержать родителей. Они по-прежнему верят, что дочка вернется, поэтому продолжают видеть повсюду знаки и следы. Однажды мать видит Юлю в выпуске новостей – среди спасенных из трудового рабства людей. Девушку возвращают в семью, но Аня не узнает в ней свою сестру. Она решает вывести загадочную самозванку на чистую воду.