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Киноафиша Сериалы И в счастье и в беде
И в счастье и в беде (2021 - 2021) И в счастье и в беде 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «И в счастье и в беде» – это детективная мелодрама о поисках пропавшей девушки Юли. Она исчезла несколько лет назад, и в годовщину трагедии ее старшая сестра Анна приезжает в родной город, чтобы поддержать родителей. Они по-прежнему верят, что дочка вернется, поэтому продолжают видеть повсюду знаки и следы. Однажды мать видит Юлю в выпуске новостей – среди спасенных из трудового рабства людей. Девушку возвращают в семью, но Аня не узнает в ней свою сестру. Она решает вывести загадочную самозванку на чистую воду.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Степан Абрамов
Степан Абрамов
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
И в счастье и в беде - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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