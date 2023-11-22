Финальный сезон «Трудных подростков» получил эффектный трейлер и дату премьеры

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил полноценный трейлер пятого и заключительного сериала «Трудные подростки», который стартует 14 декабря. К своим ролям в финальных сериях вернутся Никита Волков, Глеб Калюжный, Мила Ершова, Анастасия Красовская, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова и другие. К ним присоединились новички Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина.

После того, как Антон Ковалев (Волков) оставил своих подопечных ради того, чтобы тренировать профессиональную команду, юные герои считают его своим непримиримым врагом. Смогут ли ребята справиться с потерей ментора и выбраться из центра для трудных подростков? Научатся ли они умению прощать? Именно на эти вопросы будет дан ответ в последних сериях.

Новый трейлер похож на музыкальный клип и отличается завораживающим визуальным рядом.

«Трудные подростки» стали не только кинематографическим, но и социальным явлением. Сериал был отмечен более 15 наград, в том числе за вклад в решение проблем трудных подростков. Кроме того, сериал положил начало побочным проектам, включая документальные фильмы и чат-боты, призванные помочь подросткам, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах.