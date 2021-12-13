«Американский автомобиль» — новое комедийное шоу, посвященное компании, которая занимается производством автомобилей. Главные герои сериала — сотрудники организации, получившей название Payne Motors. Прототипами этой компании стали сразу несколько реально существующих организаций, некогда локализованных в американском Детройте. Представители Payne Motors оказываются перед непростым жизненным вызовом — им нужно как-то адаптироваться к нововведениям в мире, но при этом не растерять собственный колорит. Сделать это, конечно, оказывается крайне непросто. Но герои твердо намерены стать лучшими из лучших.