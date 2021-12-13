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Постер к сериалу Американский автомобиль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Киноафиша Сериалы Американский автомобиль
Американский автомобиль (2021 - …) American Auto
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Американский автомобиль» — новое комедийное шоу, посвященное компании, которая занимается производством автомобилей. Главные герои сериала — сотрудники организации, получившей название Payne Motors. Прототипами этой компании стали сразу несколько реально существующих организаций, некогда локализованных в американском Детройте. Представители Payne Motors оказываются перед непростым жизненным вызовом — им нужно как-то адаптироваться к нововведениям в мире, но при этом не растерять собственный колорит. Сделать это, конечно, оказывается крайне непросто. Но герои твердо намерены стать лучшими из лучших.

Американский автомобиль - трейлер первого сезона
Американский автомобиль
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Harriet Dyer
Джон Баринхолц
Ана Гастейер
Тай Уайт
Дженнифер Кеньон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Американский автомобиль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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