Сериал «Бабочка» – это триллер о бывшем сотруднике американской разведки. Сейчас Дэвид Юнг в отставке, он живет со своей семьей в Южной Корее и пытается поставить крест на опасной профессии. Однако на его судьбу ложится темная тень прошлого. Последствия неудачно принятого решения грозят лишить Юнга всего, что он нажил за эти годы. Смертельно опасный молодой агент-социопат по имени Ребекка послана, чтобы избавиться от Дэвида. Ему придется вспомнить о своих навыках и встретить опасность лицом к лицу.