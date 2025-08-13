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Киноафиша Сериалы Бабочка

Бабочка ( - …)

Butterfly 18+
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video

О чем сериал

Сериал «Бабочка» – это триллер о бывшем сотруднике американской разведки. Сейчас Дэвид Юнг в отставке, он живет со своей семьей в Южной Корее и пытается поставить крест на опасной профессии. Однако на его судьбу ложится темная тень прошлого. Последствия неудачно принятого решения грозят лишить Юнга всего, что он нажил за эти годы. Смертельно опасный молодой агент-социопат по имени Ребекка послана, чтобы избавиться от Дэвида. Ему придется вспомнить о своих навыках и встретить опасность лицом к лицу.

В ролях
В ролях
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким
Все актеры и съемочная группа

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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Бабочка»

Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2025
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2025
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2025
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2025
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2025
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Бабочка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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