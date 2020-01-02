Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Инспектор пришел
Билеты от 600₽
Киноафиша Инспектор пришел

Спектакль Инспектор пришел

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Детективная история по одноименнй пьесе Джона Бойнтона Пристли

Сюжет разворачивается вокруг респектабельного семейства Берлинг. В разгар небольшого торжества на пороге комфортабельного дома появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной девушки переворачивает жизнь семьи с ног на голову.

Раскрытие тёмных тайн
Оказывается, что у каждого спрятан скелет в шкафу. Каждый герой исповедуется инспектору, рассказывает то, что скрывал даже от самых близких людей.

Неожиданная развязка
И только когда инспектор покидает дом, герои задаются вопросом о его собственной персоне. Кто был этот безжалостный таинственный человек?

Горькая притча о жизни
«Инспектор пришел» не только классический психологический детектив, но и горькая притча о хрупкости жизни, о том, что грубое слово или черствое равнодушие могут полностью изменить судьбу другого человека.

Режиссер
Олег Пышненко
В ролях
Владимир Майзингер
Владимир Майзингер
Сергей Кудряшов
Александр Дмитриев
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Артём Ешкин
Артём Ешкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Инспектор пришел Инспектор пришел

В ближайшие дни

16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
3 октября в 19:00 Театр Эстрады
Билеты
Как пришить старушку
16+
Комедия
Как пришить старушку
9 сентября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Время обнимать
16+
Драма
Время обнимать
23 октября в 19:00 Петрович
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше