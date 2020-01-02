Спектакль Инспектор пришел

Детективная история по одноименнй пьесе Джона Бойнтона Пристли

Сюжет разворачивается вокруг респектабельного семейства Берлинг. В разгар небольшого торжества на пороге комфортабельного дома появляется загадочный полицейский инспектор Гул. Его расследование самоубийства молодой безработной девушки переворачивает жизнь семьи с ног на голову.

Раскрытие тёмных тайн

Оказывается, что у каждого спрятан скелет в шкафу. Каждый герой исповедуется инспектору, рассказывает то, что скрывал даже от самых близких людей.

Неожиданная развязка

И только когда инспектор покидает дом, герои задаются вопросом о его собственной персоне. Кто был этот безжалостный таинственный человек?

Горькая притча о жизни

«Инспектор пришел» не только классический психологический детектив, но и горькая притча о хрупкости жизни, о том, что грубое слово или черствое равнодушие могут полностью изменить судьбу другого человека.