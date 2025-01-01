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Эта прекрасная жизнь
Билеты от 800₽
Киноафиша Эта прекрасная жизнь

Спектакль Эта прекрасная жизнь

Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Классическая комедия положений

Это классическая комедия положений, действие которой разворачивается в небольшом городке Буффало, штат Нью-Йорк.

Главные герои
В центре сюжета — темпераментная актерская пара Джордж (Игорь Бочкин) и Шарлотта (Елена Яковлева). Когда-то они были известны и знамениты — снимались в кино, раздавали автографы поклонникам.

Жизнь в провинциальном городке
Теперь они держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек.

Надежда на возвращение
Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино.

Шанс, который изменит все
Судьба преподносит им шанс — в Буффало приезжает знаменитый режиссер Фрэнк Капра, который ищет героев для съемок в своем новом фильме.

Готовность на все ради роли
Джордж и Шарлотта готовы на все, чтобы роли досталась им! И как это принято в комедии положений, действие развивается стремительно и не всегда предсказуемо.

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Андрей Заводюк
Елена Яковлева
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Артём Ешкин
Артём Ешкин
Кирилл Чернышенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь Эта прекрасная жизнь

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