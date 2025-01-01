Спектакль Эта прекрасная жизнь

Классическая комедия положений

Это классическая комедия положений, действие которой разворачивается в небольшом городке Буффало, штат Нью-Йорк.

Главные герои

В центре сюжета — темпераментная актерская пара Джордж (Игорь Бочкин) и Шарлотта (Елена Яковлева). Когда-то они были известны и знамениты — снимались в кино, раздавали автографы поклонникам.

Жизнь в провинциальном городке

Теперь они держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек.

Надежда на возвращение

Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино.

Шанс, который изменит все

Судьба преподносит им шанс — в Буффало приезжает знаменитый режиссер Фрэнк Капра, который ищет героев для съемок в своем новом фильме.

Готовность на все ради роли

Джордж и Шарлотта готовы на все, чтобы роли досталась им! И как это принято в комедии положений, действие развивается стремительно и не всегда предсказуемо.