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Красавец мужчина
Билеты от 600₽
Киноафиша Красавец мужчина

Спектакль Красавец мужчина

Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Яркая премьера в Театре Пушкина: комедия Александра Островского

В модном московском баре разворачивается ярмарка тщеславия. Герои комедии Островского погружены в мир социальных сетей: снимают друг друга в сторис, следят за количеством лайков и всеми силами стремятся оставаться молодыми. Но какова цена красоты, и не теряются ли в погоне за ней искренность и любовь?

История о жадности и иллюзиях
Главный герой, красавец Аполлон Окоёмов, использует все свои чары, чтобы найти богатую жену и погасить долги за её счёт. Однако у него уже есть жена — кроткая Зоя. Чтобы поправить финансовое положение, он решает попросить развод. И вот встает вопрос: есть ли предел её ангельскому терпению, или она готова продолжать жить в плену сладких иллюзий?

Любовь и искренность в мире тщеславия
Премьера обещает быть не только увлекательной, но и актуальной для современного поколения, ведь вопросы о настоящих ценностях в мире фальшивых идеалов звучат очень остро.

Режиссер
Данила Чащин
В ролях
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Анастасия Лебедева
Вера Воронкова
Вера Воронкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина

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