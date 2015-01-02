Спектакль Красавец мужчина

Яркая премьера в Театре Пушкина: комедия Александра Островского

В модном московском баре разворачивается ярмарка тщеславия. Герои комедии Островского погружены в мир социальных сетей: снимают друг друга в сторис, следят за количеством лайков и всеми силами стремятся оставаться молодыми. Но какова цена красоты, и не теряются ли в погоне за ней искренность и любовь?

История о жадности и иллюзиях

Главный герой, красавец Аполлон Окоёмов, использует все свои чары, чтобы найти богатую жену и погасить долги за её счёт. Однако у него уже есть жена — кроткая Зоя. Чтобы поправить финансовое положение, он решает попросить развод. И вот встает вопрос: есть ли предел её ангельскому терпению, или она готова продолжать жить в плену сладких иллюзий?

Любовь и искренность в мире тщеславия

Премьера обещает быть не только увлекательной, но и актуальной для современного поколения, ведь вопросы о настоящих ценностях в мире фальшивых идеалов звучат очень остро.