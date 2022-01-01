Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Вадим Абдрашитов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 января 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Биография Вадима Абдрашитова
Родился 19 января 1945 года. Харьков, СССР (Украина).
Развернуть
Фильмография Вадима Абдрашитова
Магнитные бури
драма
2003, Россия
5.0
Время танцора
драма, военный
1997, Россия
6.0
Слуга
драма
1988, СССР
7.0
Плюмбум, или Опасная игра
драма
1986, СССР
7.0
Парад планет
фэнтези, драма
1984, СССР
7.0
Остановился поезд
драма
1982, СССР
7.0
Охота на лис
драма, криминал
1980, СССР
6.0
Поворот
драма
1978, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось