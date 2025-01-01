Меню
Награды и номинации Вадима Абдрашитова
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Вадима Абдрашитова
Венецианский кинофестиваль 1987
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1995
Выдающееся одиночное достижение
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1989
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
