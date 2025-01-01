«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы

Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»

Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов

«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)

Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алиса в Стране чудес»