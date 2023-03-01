Ни один цензор не заметил: в советском блокбастере предсказали развал СССР

В конце брежневской эпохи стали все чаще появляться фильмы о грядущем крахе СССР. Одной из таких картин стала лента «Остановился поезд», вышедшая в 1982 году.

Режиссером драмы выступил Вадим Абдрашитов, который ранее уже снимал остросоциальное кино. Сюжет этого советского блокбастера повествует о катастрофе, которую удалось избежать ценой жизни машиниста. Его нарекают героем, однако в ходе следствия удается установить, что причиной трагедии стала служебная недобросовестность.

Через этот фильм режиссер вынес неутешительный приговор всей стране. И этот посыл был виден невооруженным глазом. Но как картине удалось пройти через цензуру?

Ответ прост. При Брежневе фильм, действительно, положили на полку. Однако после прихода Андропова к власти, который оказался более лояльным, чем его предшественник, ленту выпустили в прокат. Цензоры уже не так придирались к творчеству и практически не заметили явного намека на происходящее.

Премьера состоялась после смерти легендарного актера Анатолия Солоницына, который исполнил в фильме главную роль. Эта работа стала последней в его блестящей карьере. О пророческой картине «Остановился поезд» рассказал автор Дзен-канала CimenaTravel.