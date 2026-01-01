На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

Превратить старую кухню в уютное гнездышко проще простого — решение копеечное, а ремонт выглядит на порядок дороже

Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна

В «Игре престолов» показали аж 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга

88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»

«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»

Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»

Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски