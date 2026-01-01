The Journalist (segment "La ricotta") Надеюсь, я не беспокою. Я — журналист. Можно взять у вас небольшое интервью?

The 'Director' (segment "La ricotta") Не более четырёх вопросов.

The Journalist (segment "La ricotta") Спасибо. Первый: что вы хотите выразить этой новой работой?

The 'Director' (segment "La ricotta") Мой сокровенный, глубочайший архаичный католицизм.

The Journalist (segment "La ricotta") Второй: что вы думаете об итальянском обществе?

The 'Director' (segment "La ricotta") Самые безграмотные массы и самая невежественная буржуазия в Европе.

The Journalist (segment "La ricotta") И третий: что вы думаете о смерти?

The 'Director' (segment "La ricotta") Как марксист, я никогда о ней не думаю.

The Journalist (segment "La ricotta") Четвёртый и последний вопрос: что вы думаете о нашем великом режиссёре Федерико Феллини?