Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Четыре рассказа четырех авторов, которые весело рассказывают о причинах конца света. Название фильма — это сокращения от фамилий четырех режиссеров, участвовавших в создании фильма — РО(сселини) — ГО(дар) — ПА(золини) — Г(регоретти). Новелла «Овечий сыр (La ricotta)» Пьера Паоло Пазолини итальянскими властями была расценена как оскорбляющая государственную религию (католицизм) и режиссёр, по решению суда, был осуждён на 4 месяца заключения, которого удалось избежать уплатив штраф. Позднее апелляционным судом данное обвинение было снято с Пазолини.