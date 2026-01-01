Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа может» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Рогопаг
1 постер
Киноафиша Фильмы Рогопаг

Рогопаг

Ro.Go.Pa.G. 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четыре рассказа четырех авторов, которые весело рассказывают о причинах конца света. Название фильма — это сокращения от фамилий четырех режиссеров, участвовавших в создании фильма — РО(сселини) — ГО(дар) — ПА(золини) — Г(регоретти). Новелла «Овечий сыр (La ricotta)» Пьера Паоло Пазолини итальянскими властями была расценена как оскорбляющая государственную религию (католицизм) и режиссёр, по решению суда, был осуждён на 4 месяца заключения, которого удалось избежать уплатив штраф. Позднее апелляционным судом данное обвинение было снято с Пазолини.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1963
Производство Arco Film, Cineriz, Societé Cinématographique Lyre
Другие названия
Ro.Go.Pa.G., Rogopag, Рогопаг, Caşul, Chastity, Curd Cheese, Der Weichkäse, Free Range Chicken, Il nuovo mondo, Il pollo ruspante, Illibatezza, La ricotta, Lavado cerebral, Laviamoci il cervello (RoGoPaG), Laviamoci il cervello. Rogopag, Let's Have a Brainwash, Rogopag - Relações Humanas, The New World, ロゴパグ
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Ugo Gregoretti
В ролях
Росанна Скьяффино
Bruce Balaban
Maria Pia Schiaffino
Жан-Марк Бори
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
The Journalist (segment "La ricotta") Надеюсь, я не беспокою. Я — журналист. Можно взять у вас небольшое интервью?
The 'Director' (segment "La ricotta") Не более четырёх вопросов.
The Journalist (segment "La ricotta") Спасибо. Первый: что вы хотите выразить этой новой работой?
The 'Director' (segment "La ricotta") Мой сокровенный, глубочайший архаичный католицизм.
The Journalist (segment "La ricotta") Второй: что вы думаете об итальянском обществе?
The 'Director' (segment "La ricotta") Самые безграмотные массы и самая невежественная буржуазия в Европе.
The Journalist (segment "La ricotta") И третий: что вы думаете о смерти?
The 'Director' (segment "La ricotta") Как марксист, я никогда о ней не думаю.
The Journalist (segment "La ricotta") Четвёртый и последний вопрос: что вы думаете о нашем великом режиссёре Федерико Феллини?
The 'Director' (segment "La ricotta") Он танцует.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше