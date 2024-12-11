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Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке - trailer
Киноафиша Трейлеры Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке. Trailer

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке. Trailer

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Дата публикации: 11 декабря 2024
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке – Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр. Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному, его старые приятели жулики Гарри и Марв сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе бандитов.
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7.4 Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
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