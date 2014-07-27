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Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Постер сериала Манхэттен
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.7
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Манхэттен

Манхэттен (2014 - 2015)

Manhattan 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал WGN America
Продолжительность сериала 23 часа 0 минут

О чем сериал

«Манхэттен» — многосерийное историческое шоу, которое разворачивается в начале сороковых годов, во время работы над знаменитым Манхэттенским проектом. Ученые вынуждены работать на федеральное правительство и скрывать от близких правду о том, чем они на самом деле занимаются. Главный герой — доктор наук Чарли Айзекс — приезжает в город со своей супругой и ребенком, даже не подозревая о том, что ему придется делать. Он попадает в отдел ученого Экли, который вместе с командой разрабатывает модель атомной бомбы. И пока Айзекс трудится в лаборатории, его жена пытается построить новую жизнь...

В ролях Персонажи
Автор идеи
Сэм Шоу
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс Liza Winter
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн Abby Isaacs
Майкл Чернус
Майкл Чернус Louis "Fritz" Fedowitz
Гарри Ллойд
Гарри Ллойд Paul Crosley
Уильям Петерсен Col. Emmett Darrow
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Манхэттен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Манхэттен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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