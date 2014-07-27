«Манхэттен» — многосерийное историческое шоу, которое разворачивается в начале сороковых годов, во время работы над знаменитым Манхэттенским проектом. Ученые вынуждены работать на федеральное правительство и скрывать от близких правду о том, чем они на самом деле занимаются. Главный герой — доктор наук Чарли Айзекс — приезжает в город со своей супругой и ребенком, даже не подозревая о том, что ему придется делать. Он попадает в отдел ученого Экли, который вместе с командой разрабатывает модель атомной бомбы. И пока Айзекс трудится в лаборатории, его жена пытается построить новую жизнь...