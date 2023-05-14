Упитанный старик: от одного взгляда на Рочестера из «Джейн Эйр» волосы встанут дыбом

Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» экранизировался множество раз. Эталонной адаптацией до сих пор считается картина с Тимоти Далтоном и Зилой Кларк. Мистер Рочестер в исполнении британского актера завоевал сердца поклонниц. Но до него эту роль сыграл артист, внешность которого может многих удивить.

Речь идет об американской экранизации 1970 года. Образ загадочного мистера Рочестера примерил на себя Джордж К. Скотт. На тот момент актеру было около 50 лет. Этот образ не идет ни в какое сравнение с типажом Далтона. У Скотта был длинный нос, суровый взгляд и залысины, а упитанная комплекция усугубляла весь общий вид. Рочестер в его исполнении оказался медлительным, размеренным и безэмоциональным, что не пошло картине на пользу.

Впрочем, фильм был тепло принят публикой. Ленту «Джейн Эйр» 1970 года транслировали в Америке, Европе, СССР и даже в Китае, где она стала настоящим кинохитом. О Рочестере в исполнении Скотта рассказал автор Дзен-канала «Marga: просто история ».