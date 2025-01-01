Меню
Джордж К. Скотт
Награды
George C. Scott
Награды и номинации Джорджа К. Скотта
Оскар 1971
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1962
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1960
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1971
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1962
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Series (Lead)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1991
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
