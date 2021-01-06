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Ирина Лачина
Ирина Лачина
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Ирина Лачина
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Дата рождения
29 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Ирины Лачиной
Родилась 29 августа 1972 года. Бельцы, СССР (Молдавия).
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Фильмография Ирины Лачиной
Гидравлика
драма
2010, Россия
6.0
На мосту
драма
2008, Россия
0.0
Французский вальс
мелодрама
1995, Россия
5.0
Здравствуйте, я приехал!
драма
1979, СССР
5.0
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Статьи о персоне
Вернулся домой: пропавший муж актрисы Ирины Лачиной нашелся после исчезновения
Олег Будрин оказался в той самой гостинице для строителей, из которой звонил сестре.
1 комментарий
6 января 2021 09:57
«Положи телефон»: полиция ищет пропавшего мужа звезды «Ворониных» Ирины Лачиной
Актриса утверждает, что перед исчезновением супруга у них не было ссор и конфликтов.
Написать
5 января 2021 11:17
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