Дочь Рады из фильма «Табор уходит в небо» превзошла мать: ее знает каждый россиянин

После выхода картины «Табор уходит в небо» Светлана Тома стала настоящей звездой. Она покорила советских зрителей своим темпераментом и манящим взглядом. Дочь актрисы пошла по ее стопам и тоже стала кинозвездой — ее можно увидеть во многих нашумевших лентах.

Ирина Лачина родилась в браке Светланы Тома и артиста Олега Лачина. Но этот союз не был долгим — супруг погиб в начале 70-х. Ирина решила продолжить дело своих родителей и поступила в театральный. Она смогла достичь немалых успехов, ведь на ее счету роли в таких картинах, как «Тайны дворцовых переворотов», «Морской патруль», «Экипаж», «Воронины».

Лачина превзошла свою мать не только по популярности, и по красоте. Ирина выглядит просто потрясающе: стильная прическа, красивая улыбка, ровная кожа, моложавый взгляд. Трудно поверить, что ей 50 лет, ведь актрисе можно дать не больше 35. Светлана Тома не выглядела так роскошно даже в свои лучшие годы.

Личная жизнь Лачиной тоже сложилась удачно. Она давно замужем за актером Олегом Будриным, от которого Ирина родила дочь Марию. Сегодня внучка Светланы занимается режиссурой.