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Россия, 25 января, 1725 год. «Отдайте всё...». Слабеющая рука императора смогла написать в завещании только эти два коротких непонятных слова, которые держали Россию целое столетие в кровавой борьбе за корону. На фоне агонии Петра Великого стремительно развивается интрига дворцового переворота. Любовник Екатерины I, Светлейший князь Меншиков Александр Данилович, внезапно врывается в заговор, составленный против умирающего императора.