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Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
Киноафиша Фильмы Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

, 2000
Tayny dvortsovykh perevorotov. Rossiya, vek XVIII-yy. Film 1. Zaveschanie imperatora
Россия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

О фильме

Россия, 25 января, 1725 год. «Отдайте всё...». Слабеющая рука императора смогла написать в завещании только эти два коротких непонятных слова, которые держали Россию целое столетие в кровавой борьбе за корону. На фоне агонии Петра Великого стремительно развивается интрига дворцового переворота. Любовник Екатерины I, Светлейший князь Меншиков Александр Данилович, внезапно врывается в заговор, составленный против умирающего императора.

В ролях

Наталия Егорова
Наталия Егорова
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Владлен Давыдов
Владлен Давыдов
Ирина Лачина
Ирина Лачина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2000

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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