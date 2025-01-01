Меню
Семейные тайны
Семейные тайны

Спектакль Семейные тайны

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Звездный актерский состав в спектакле "Семейные тайны" в Воронеже

После долгой разлуки сын богатых, но немного эксцентричных родителей возвращается домой не один. Вместе с ним приезжает его невеста. Это событие обещает стать настоящим испытанием для всей семьи!

Семейные встречи и неожиданные сюрпризы

Как встретят его и его любимую родители? Готовы ли они принять новую невестку в свои ряды? Неожиданные повороты событий добавляют остроты: к живым членам семьи присоединяется бабушка, которая год назад покинула этот мир. Как это возможно? Весьма увлекательный и неожиданный поворот, который подчеркивает глубину спектакля.

Смешные и глубокие моменты

Спектакль является удивительной смесью динамичных, легких и смешных сцен, в то же время касаясь глубоких тем о семье и любви. Он исследует отношения между самыми близкими людьми и вопросы, которые рано или поздно возникает у каждой пары: возможно ли ужиться под одной крышей и стать настоящими партнерами в жизни.

Зачем смотреть спектакль?

Этот спектакль не оставит вас равнодушными. Он заставляет задуматься о важности семейных связей, о том, как порой сложно находить общий язык с родителями и партнерами, а также о том, какую роль играют прошлые поколения в нашей жизни. Не упустите возможность увидеть эту восхитительную историю на сцене!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Марина Николаева
Марина Николаева
Галина Петрова
Галина Петрова
Ирина Лачина
Ирина Лачина

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Воронеж, 10 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00

Семейные тайны

