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Семейные тайны
Киноафиша Семейные тайны

Спектакль Семейные тайны

Постановка
Дворец искусств Ленинградской области 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о семье

Спектакль «Семейные тайны» рассказывает увлекательную и динамичную историю о возвращении сына в дом своих эксцентричных родителей. После долгой разлуки он приезжает не один, а с невестой, готовясь представить её своей семье. Однако, встреча оказывается далеко не простой. Родители, с их причудами и неожиданными сюрпризами, включая «воскрешение» бабушки, создают невероятные испытания для будущей невестки.

Зрители погрузятся в атмосферу легкой комедии, где тонкий юмор переплетается с глубокими размышлениями о семье, любви и взаимоотношениях между самыми близкими людьми. Каждый персонаж раскрывается на фоне семейных курьёзов и тайных интриг, оставляя зрителя в размышлениях о том, насколько крепки семейные узы и что на самом деле важно в жизни.

«Семейные тайны» — это спектакль, который заставляет смеяться и задумываться одновременно, даря зрителям тёплые эмоции и незабываемые впечатления.

 

Режиссер
Кшиштоф Занусси
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Максим Виноградов
Максим Виноградов
Галина Петрова
Галина Петрова
Ирина Лачина
Ирина Лачина
Мария Порошина
Мария Порошина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽
Воронеж, 10 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽

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